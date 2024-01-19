Такого ви ще точно не їли: рецепт фантастичного солоного пирога від суперфіналістки "МастерШеф"
19 січня 2024, 18:19Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Якщо ви ніколи не їли цибулевий тарт татен, то обов'язково спробуйте його приготувати. Ця страва вразить вас своїм смаком.
Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. Цей ситний французький пиріг з'їдять за одну мить.
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Рецепт цибулевого пирога
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 лист бездріжджового тіста;
– 2 – 3 сині цибулі;
– 2 столові ложки тростинного цукру;
– 40 грамів пармезану;
– 40 грамів твердого сиру;
– прованські трави, сушений базилік або м'ята до смаку;
– оливкова олія;
– тим'ян.
Приготування:
- Круглу форму застеліть пергаментом. Полийте оливковою олією і притрусіть спеціями та цукром.
- Цибулю очистьте, наріжте кружечками й викладіть на спеції.
- Зверху посипте пармезаном та твердим сиром.
- Накрийте тістом, підверніть краї та проколіть виделкою.
- Запікайте при температурі 180 градусів упродовж 30 – 35 хвилин.