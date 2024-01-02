Смакують ніби з м'ясом: рецепт бюджетних цибульників від зіркової учасниці "МастерШеф"
2 січня 2024, 10:50Читать новость на русском
Джерело:Мирослава Пекарюк
З цибулі можна приготувати смачну та ситну страву. Спробуйте скористатися цим рецептом – ви не залишитеся розчарованими.
Цибульники мають приємний та цікавий смак. Ваші гості дивуватимуться, що в них немає м'яса.
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Рецепт оладок з цибулі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів цибулі;
– 100 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– зелена цибуля, сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиком, заправте сіллю, перцем, перемніть та залиште маринуватись на 15 хвилин.
- Просіяне борошно змішайте з розпушувачем, в окремій мисці збийте яйця, як на омлет.
- Коли цибуля замаринується, відтисніть з неї сік. Додайте до цибулі збиті яйця, перемішайте, потрохи всипте борошно з розпушувачем і добре все вимішайте.
- Додайте нарізану зелену цибулю і ще раз перемішайте. Смажте цибульники до золотистого кольору на малому вогні, щоб цибуля стала мʼякою та ніжною.
- Смакуйте цибулеві оладки зі сметаною та дрібними шкварками.