Не викидайте апельсинові шкірки: приготуйте цитрусові цукати – ви будете вражені
4 лютого 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Цитрусові цукати – чудовий додаток до багатьох солодких страв. Також цей натуральний смаколик можна їсти самостійно.
Вони готуються зі шкірок. Тож це ще й дуже екологічна страва.
Варто спробувати Смачні млинці на воді: ви здивуєтеся, наскільки їх просто готувати
Рецепт цитрусових цукатів
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 2
– 2 апельсини;
– 2 лимони;
– 1 чайна ложка солі;
– 200 мілілітрів води;
– 300 грамів цукру;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– свіжий корінь імбиру до смаку.
Приготування:
- Лимони та апельсини ретельно помийте чистою губкою. Зніміть шкірку, наріжте її смужками або середніми кубиками.
- Залийте шкірку водою, щоб вона повністю їх покрила та додайте сіль. Доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім відкиньте шкірки на сито і промийте холодною проточною водою.
- Залийте шкірки свіжою водою, доведіть до кипіння та проваріть хвилину. Злийте воду, а шкірки промийте у ситі. Скуштуйте – якщо відчувається гіркота, проваріть ще раз. Потім знову промийте та залиште у ситі стікати.
- Для сиропу цукор залийте водою, додайте лимонний сік і натертий на дрібну тертку імбир до свого смаку. Варіть, доки цукор повністю не розчиниться.
- Викладіть шкірки в сироп. Готуйте їх на слабкому вогні, помішуючи, до напівпрозорості. Варені цукати відкиньте на сито.
- Деко застеліть пергаментом, розкладіть цукати. Сушіть їх у духовці за температури 80 – 100 градусів близько 30 хвилин. Готові цукати зберігайте в герметичному посуді в холодильнику.