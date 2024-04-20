Легендарні цвіклі: готуємо апетитну закуску з буряка та хріну на Великдень

20 квітня 2024, 21:15
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Джерело:

Shuba

Приготуйте на великодній стіл традиційну українську закуску з буряка та хріну. Цвіклі чудово пасують до м'яса та холодцю.

Цвіклі найпоширеніші на заході Україні. Їх можна вживати навіть як самостійну страву.

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Традиційний рецепт цвіклів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм буряку;
– 170 грамів хріну;
– 20 грамів цукру;
– 30 мілілітрів оцту;
– 8 грамів солі.

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Приготування:

  1. Відваріть або запечіть у духовці буряк зі шкіркою.
  2. Далі охолодіть його та почистьте. Натріть буряк на найдрібнішій тертці.
  3. Корінь хрону також почистьте і натріть на дрібній тертці.
  4. Перемішайте буряк з хроном, додайте оцет, сіль і цукор. Ще раз добре перемішайте та подавайте.
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Автор: Ольга Котів