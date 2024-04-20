Легендарні цвіклі: готуємо апетитну закуску з буряка та хріну на Великдень
20 квітня 2024, 21:15Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготуйте на великодній стіл традиційну українську закуску з буряка та хріну. Цвіклі чудово пасують до м'яса та холодцю.
Цвіклі найпоширеніші на заході Україні. Їх можна вживати навіть як самостійну страву.
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Традиційний рецепт цвіклів
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм буряку;
– 170 грамів хріну;
– 20 грамів цукру;
– 30 мілілітрів оцту;
– 8 грамів солі.
Приготування:
- Відваріть або запечіть у духовці буряк зі шкіркою.
- Далі охолодіть його та почистьте. Натріть буряк на найдрібнішій тертці.
- Корінь хрону також почистьте і натріть на дрібній тертці.
- Перемішайте буряк з хроном, додайте оцет, сіль і цукор. Ще раз добре перемішайте та подавайте.