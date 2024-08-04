Цвітна капуста смакуватиме як нагетси: рецепт хрусткої овочевої закуски

Хрустка цвітна капуста – чудовий літня закуска. У цьому виконанні вона чудово доповнить навіть пишне застілля.

Нагетси з цвітної капусти – один з оригінальних способів використання цього овоча. Завдяки випіканню цвітна капуста в тісті не стікає жиром після виймання з духовки.

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Хрустка цвітна капуста

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 1 середня цвітна капуста;– 3/4 склянки кукурудзяного борошна;– 2 склянки кукурудзяних пластівців;– 1 склянка молока;– щіпка гранульованого часнику;– 1 чайна ложка паприки;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Цвітну капусту розділіть на суцвіття середнього розміру і приготуйте на пару. Воно повинно бути al dente (напівтвердим). Змішайте або подрібніть пластівці. Змішайте їх з борошном, сухим часником, меленим перцем, сіллю і перцем. Додайте молоко і перемішайте до отримання гладкого, однорідного, густого тіста. По одному занурюйте квіточки в тісто і викладайте на деко, застелене папером для випікання. Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

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