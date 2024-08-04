Цвітна капуста смакуватиме як нагетси: рецепт хрусткої овочевої закуски
4 серпня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Хрустка цвітна капуста – чудовий літня закуска. У цьому виконанні вона чудово доповнить навіть пишне застілля.
Нагетси з цвітної капусти – один з оригінальних способів використання цього овоча. Завдяки випіканню цвітна капуста в тісті не стікає жиром після виймання з духовки.
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Хрустка цвітна капуста
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 1 середня цвітна капуста;
– 3/4 склянки кукурудзяного борошна;
– 2 склянки кукурудзяних пластівців;
– 1 склянка молока;
– щіпка гранульованого часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Цвітну капусту розділіть на суцвіття середнього розміру і приготуйте на пару. Воно повинно бути al dente (напівтвердим).
- Змішайте або подрібніть пластівці.
- Змішайте їх з борошном, сухим часником, меленим перцем, сіллю і перцем.
- Додайте молоко і перемішайте до отримання гладкого, однорідного, густого тіста.
- По одному занурюйте квіточки в тісто і викладайте на деко, застелене папером для випікання.
- Випікайте приблизно 25 – 30 хвилин при 180 градусах.