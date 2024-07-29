Не тільки смажена у клярі: як спекти цвітну капусту у духовці

29 липня 2024, 11:04
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Джерело:

Przyslij Przepis

Зазвичай цвітну капусту смажать у клярі чи додають у супи. Для того, щоб нею смакували навіть діти, спробуйте спекти її у духовці.

Запечена в духовці з маслом і спеціями, цвітна капуста просто тане у роті. Подавайте її з часниковим соусом – і від неї не залишиться ні найменшого шматочка. 

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Цвітна капуста запечена у духовці

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– цвітна капуста;
– часник до смаку;
– сіль, перець, копчена паприка до смаку;
– масло.

Приготування:

  1. Розтопіть масло.
  2. Додайте спеції та часник, його можна дрібно натерти або видавити через прес.
  3. Все змішайте.
  4. Цвітну капусту помийте та розділіть на суцвіття.
  5. Змастіть кожну квіточку вершковим маслом зі спеціями і викладіть у форму для запікання.
  6. Це можна зробити пензликом або ложкою.
  7. Поставте блюдо з цвітною капустою в розігріту до 190 градусів духовку і запікайте 50 – 55 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська