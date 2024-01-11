Смачніша, ніж з кондитерської: перевірений рецепт справжньої турецької пахлави

11 січня 2024, 22:26
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Джерело:

katlin_stay

Ви цілком можете приготувати справжню турецьку пахлаву самотужки. З цим рецептом навіть не потрібно буде пекти тісто.

Вам потрібна лише пачка філо. Це тісто вже тонко розкачане, тож воно чудово підійде для приготування пахлави.

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Справжня турецька пахлава – покроковий рецепт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 пачка тіста філо;
– 125 грамів масла;
– 30 грамів олії;
– 100 грамів горішків;
– 150 мілілітрів води;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Подрібніть горішки. Розтопіть вершкове масло, додайте рослинну олію і перемішайте.
  2. На дно форми налийте трохи масла. Покладіть половину листів філо.
  3. На тісто рівномірно розподіліть горішки та накрийте другою половиною філо.
  4. Вилийте зверху все масло і розподіліть. Наріжте на порційні шматочки.
  5. Відправте випікатись в розігріту до 170 градусів духовку на 20 – 25 хвилин до золотистого кольору.
  6. Тим часом приготуйте сироп. З'єднайте цукор, воду і сік лимону. Поставте на плиту і доведіть до кипіння. Проваріть декілька хвилин.
  7. Гарячу пахлаву залийте сиропом. Дайте десерту настоятися й охолонути декілька годин. Подавайте пахлаву холодною і з морозивом.

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Автор: Ольга Котів