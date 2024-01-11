Смачніша, ніж з кондитерської: перевірений рецепт справжньої турецької пахлави

Ви цілком можете приготувати справжню турецьку пахлаву самотужки. З цим рецептом навіть не потрібно буде пекти тісто.

Вам потрібна лише пачка філо. Це тісто вже тонко розкачане, тож воно чудово підійде для приготування пахлави.

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Справжня турецька пахлава – покроковий рецепт

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

– 1 пачка тіста філо;– 125 грамів масла;– 30 грамів олії;– 100 грамів горішків;– 150 мілілітрів води;– 150 грамів цукру;– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Подрібніть горішки. Розтопіть вершкове масло, додайте рослинну олію і перемішайте. На дно форми налийте трохи масла. Покладіть половину листів філо. На тісто рівномірно розподіліть горішки та накрийте другою половиною філо. Вилийте зверху все масло і розподіліть. Наріжте на порційні шматочки. Відправте випікатись в розігріту до 170 градусів духовку на 20 – 25 хвилин до золотистого кольору. Тим часом приготуйте сироп. З'єднайте цукор, воду і сік лимону. Поставте на плиту і доведіть до кипіння. Проваріть декілька хвилин. Гарячу пахлаву залийте сиропом. Дайте десерту настоятися й охолонути декілька годин. Подавайте пахлаву холодною і з морозивом.