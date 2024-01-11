А чи їли ви турецьку піцу: приготуйте надзвичайне піде з перцем та томатами

Турецька кухня має свій аналог піци. Спробуйте приготувати на обід чи вечерю піде – вам сподобається.

З цих інгредієнтів вийде 2 піде. Ви також можете змінювати начинку на свій смак.

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Турецька піца "Піде"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 400 грамів борошна;

– 5 грамів дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки олії;

– 200 мілілітрів теплої води.

Начинка:

– 350 грамів фаршу;

– 1 червона цибулина;

– 1 болгарський перець;

– 1 помідор;

– сіль, паприка, червоний перець до смаку;

– зелена цибуля;

– лимон;

– гранат за бажанням.

Приготування:

В теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Додайте олію, сіль і просіяне борошно. Ретельно вимішуйте тісто приблизно 3 – 4 хвилини, після чого залиште його відпочивати на 30 – 60 хвилин. Тим часом приготуйте начинку. Овочі подрібніть у блендері та додайте їх до фаршу. Всипте спеції та ретельно перемішайте. Тісто розділіть на дві частини. Кожну розкачайте у формі човника і викладіть начинку. Загніть бортики та добре придавіть. За бажанням змастіть їх жовтком. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин. Готове піде прикрасьте зеленою цибулею, зернами гранату та шматочками лимона.