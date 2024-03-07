Їстимуть навіть ті, хто не любить: готуємо тушковану рибу з морквою на легку вечерю
7 березня 2024, 13:53Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Тушкована біла риба з овочами – здорова та дуже смачна страва. Вона готується зовсім просто і не потребує складних інгредієнтів.
Серед основних переваг білої риби – низький вміст жиру. Це робить її однією з найбільш здорових альтернатив червоному м'ясу.
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Тушкована риба з морквою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 600 грамів хека;
– 2 морквини;
– 1 цибулина;
– 200 грамів води;
– сіль, зелень до смаку;
– 40 грамів олії;
– 1 лавровий листок. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготування:
- Рибу помийте. Відокремте філе від шкірки та кісток. М'ясо поріжте шматочками та посоліть.
- Овочі почистьте. Моркву наріжте соломкою, а цибулю – кубиками. Потушкуйте овочі на олії до напівпрозорості.
- У сотейник викладіть половину овочів, а зверху – шматочки риби. Накрийте їх рештою овочів.
- Налийте в сотейник воду, додайте лавровий лист і тушкуйте на маленькому вогні під закритою кришкою 30 хвилин. Перед подачею посипте рибу зеленню.