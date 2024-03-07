Їстимуть навіть ті, хто не любить: готуємо тушковану рибу з морквою на легку вечерю

7 березня 2024, 13:53
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Джерело:

Shuba

Тушкована біла риба з овочами – здорова та дуже смачна страва. Вона готується зовсім просто і не потребує складних інгредієнтів.

Серед основних переваг білої риби – низький вміст жиру. Це робить її однією з найбільш здорових альтернатив червоному м'ясу.

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Тушкована риба з морквою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 600 грамів хека;
– 2 морквини;
– 1 цибулина;
– 200 грамів води;
– сіль, зелень до смаку;
– 40 грамів олії;
– 1 лавровий листок. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготування:

  1. Рибу помийте. Відокремте філе від шкірки та кісток. М'ясо поріжте шматочками та посоліть.
  2. Овочі почистьте. Моркву наріжте соломкою, а цибулю – кубиками. Потушкуйте овочі на олії до напівпрозорості.
  3. У сотейник викладіть половину овочів, а зверху – шматочки риби. Накрийте їх рештою овочів.
  4. Налийте в сотейник воду, додайте лавровий лист і тушкуйте на маленькому вогні під закритою кришкою 30 хвилин. Перед подачею посипте рибу зеленню.
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Автор: Ольга Котів