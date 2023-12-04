Гості будуть у захваті: приготуйте смажений хек з овочами за давнім рецептом

Тушкована риба та морква – класичне поєднання родом з дитинства. Цей давній рецепт можна урізноманітнити, якщо хек чи минтай не тушкувати, а смажити.

Натомість протушкувати потрібно дрібно натерту моркву у соусі з томатної пасти. Тоді у вас вийде оригінальна і на смак, і на вигляд страва.

Смачна ідея для вечері "Курка по-домашньому": класичні страви для затишних зимових вечорів

Смажений хек під морквою: покроковий рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3

Інгредієнти:

– 600 грамів моркви;

– 3 столові ложки олії для смаження;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– третина чайної ложки солі;

– 100 мілілітрів томатного соку;

– 2 столові ложки олії для смаження;

– 700 грамів філе хека чи минтая (або 1 кілограм замороженого філе);

– 2 столові ложки борошна.

Приготування:

600 грамів моркви почистьте та натріть на дрібну терку. Обсмажте її на сковорідці з 3 столовими ложками розігрітої олії 10 хвилин. Далі додайте до моркви 2 столові ложки томатної пасти, 100 мілілітрів томатного соку та третину чайної ложки солі. Тушкуйте ще 10 – 15 хвилин, поки морква не стане м'якою. 700 грамів філе хека посоліть, наріжте шматочками по 5 – 7 сантиметрів та запаніруйте в борошні. На пательню налийте 2 столові ложки олії, розігрійте та викладіть на неї рибу шкіркою донизу. Обсмажте хека з обох боків по 5 – 7 хвилин до готовності. Викладіть готову рибу на тарілку, а зверху прикрийте тушкованою у томаті морквою.