Найкраща закрутка на період блекаутів: готуємо неймовірно смачну тушонку зі свинини

Приготування тушонки – ідеальний спосіб заготувати м'ясо. Вона точно стане в пригоді у період блекаутів.

Таку тушонку можна їсти холодною зі звичайним хлібом. Також її можна підігріти та подати з гарніром, наприклад, з картоплею.

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Тушонка зі свинини

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

– 400 грамів свинини;– 1 чайна ложка солі;– 1 лавровий листок;– 4 горошинки чорного перцю.

Приготування:

Викладіть у велику миску м'ясо. Залийте водою с дрібкою соди з метою дезінфекції. Залиште на 2 години, а потім промийте у проточній воді. М'ясо поріжте на шматки 3 – 4 сантиметри. Посоліть і добре перемішайте. Складіть свинину в банки, щільно їх наповнивши. Залиште приблизно 2 сантиметри від країв банки. Покладіть в кожну банку по лавровому листочку та перець горошком. Нещільно закрийте банки кришками і відправте у попередньо не розігріту духовку тушкуватися. Готуйте тушонку при температурі 150 градусів 3 години з моменту закипання. Вийміть банки з духовки та закрийте їх герметично кришками.