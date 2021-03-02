Українці відновлюють традиції виготовлення сухого варення: історія сімейної фабрики

Підприємці та подружжя Світлана та Ярослав Семенці, відроджують в Україні давні кулінарні традиції та відомий сувенір столиці – Київське сухе варення.

У селі Хотянівка (Київської області) розташована невелика сімейна фабрика, де виготовляють солодощі – варення, цукати з фруктів, овочів та зефір.

Читайте також Борщ потрапив до рейтингу найкращих супів світу за версією CNN

2015 року у родинній бібліотеці знайшли рецепт цукатів у старовинній кулінарній книзі "Подарунок молодим господиням" Олени Молоховець, придбану випадково 2008 року. В результатів багатьох місяців експериментів винайшли власну технологією приготування цукатів.

У виробництві цукатів використовують цукор, а процес приготування триває близько тижня, потім цукати відділяють від сиропу та сушать при спеціальній температурі. Термін їхнього зберігання – шість місяців.

Крім того, підприємці відновили стилістику упакування – старовинні листівки із зображенням Андріївської церкви, університетом Тараса Шевченка, Києво-Печерської лаври

Сухе варення було відоме у Києві як балабухівське сухе варення, завдяки купцю на прізвище Балабуха.

Нагадаємо, судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" випустять спільну книгу з рецептами.