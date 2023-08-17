Кузьмі – 55: що полюбляв їсти легендарний музикант

17 серпня, легендарному музиканту та співаку Андрію Кузьменку мало б виповнитися 55 років. Кузьма Скрябін загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року.

У День народження легендарного співака, ми хочемо згадати його не тільки у піснях, а й запропонувати приготувати його улюблену страву – голубці з картоплею.

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Рецептом страви поділилася мама Кузьми – Ольга Михайлівна Кузьменко. Їз можна подавати не тільки на обід чи вечерю, ними також можна ситно поснідати.

Рецепт голубців з картоплею

Час: 2 години

2 години Порції: 6

– 2,5 кілограми картоплі;– 6 середніх цибулин;– 2 білоголові капусти;– 2 моркви;– 1 столова ложка оцту;– сіль;– чорний мелений перець;– 6 столових ложок сметани.

Приготування:

Доводимо воду у великій каструлі до кипіння, солимо та вливаємо оцет. Капусту слід позбавити качана та опустити у воду. Дайте їй покипіти кілька хвилин, а далі зняти листя, не витягуючи капусту із води.

Подрібнюємо цибулю та моркву та обсмажуємо на сковороді з невеликою кількістю олії. Чистимо картоплю, натираємо на тертці, віджимаємо зайву вологу та додаємо до готової засмажки у миску. Усе добре перемішуємо, солимо та перчимо.

Загортаємо начинку у капустяне листя та викладаємо у глибоку каструлю рядами. Усе заливаємо водою на око та додаємо сметани.

Тушкуємо голубці приблизно одну годину. Окрім сметани чи вершків, можна заправити готові картопляні голубці грибним соусом.

Смачного!

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