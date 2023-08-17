Кузьмі – 55: що полюбляв їсти легендарний музикант
17 серпня 2023, 10:34Читать новость на русском
Джерело:Інформатор
17 серпня, легендарному музиканту та співаку Андрію Кузьменку мало б виповнитися 55 років. Кузьма Скрябін загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року.
У День народження легендарного співака, ми хочемо згадати його не тільки у піснях, а й запропонувати приготувати його улюблену страву – голубці з картоплею.
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Рецептом страви поділилася мама Кузьми – Ольга Михайлівна Кузьменко. Їз можна подавати не тільки на обід чи вечерю, ними також можна ситно поснідати.
Рецепт голубців з картоплею
- Час: 2 години
- Порції: 6
– 2,5 кілограми картоплі;
– 6 середніх цибулин;
– 2 білоголові капусти;
– 2 моркви;
– 1 столова ложка оцту;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 6 столових ложок сметани.
Приготування:
- Доводимо воду у великій каструлі до кипіння, солимо та вливаємо оцет. Капусту слід позбавити качана та опустити у воду. Дайте їй покипіти кілька хвилин, а далі зняти листя, не витягуючи капусту із води.
- Подрібнюємо цибулю та моркву та обсмажуємо на сковороді з невеликою кількістю олії. Чистимо картоплю, натираємо на тертці, віджимаємо зайву вологу та додаємо до готової засмажки у миску. Усе добре перемішуємо, солимо та перчимо.
- Загортаємо начинку у капустяне листя та викладаємо у глибоку каструлю рядами. Усе заливаємо водою на око та додаємо сметани.
- Тушкуємо голубці приблизно одну годину. Окрім сметани чи вершків, можна заправити готові картопляні голубці грибним соусом.
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