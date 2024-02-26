Лизаветин борщ: приготуйте улюблену першу страву Лесі Українки

26 лютого 2024, 15:46
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Джерело:

Костянтин Грубич

Леся Українка любила смачно попоїсти. Особливо письменниці подобався борщ, який готувала її бабуся Єлизавета Драгоманова.

Рецепт лизаветиного борщу згадувала в одному зі своїх листів сестра письменниці Ізидора Косач-Борисова. Секрет його неймовірного смаку – кислі яблука та буряковий квас.

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Лизаветин борщ

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 літри води;
– 300 грамів капусти;
– 400 грамів курятини;
– 1 морквина;
– 2 цибулини;
– 1 буряк;
– 4 столові ложки бурякового квасу;
– 1 корінь петрушки;
– 2 столові ложки олії;
– 1 яблуко; 
– 6 картоплин;
– 80 грамів пшона;
– 2 зубчики часнику;
– 20 грамів сала;
– сіль до смаку;
– 1 червоний солодкий перець.

Приготування:

  1. Зваріть курку до готовності та процідіть бульйон крізь сито.
  2. Вимитий та очищений буряк наріжте соломкою. Полийте буряковим квасом, посоліть і викладіть у глибоку пательню. Додайте нарізане соломкою кисле яблуко. Перемішайте, накрийте кришкою, додайте зібраний з бульйону жир і тушкуйте до напівготовності.
  3. Вимиту й очищену моркву та корінь петрушки також наріжте соломкою, а цибулю — кубиками. Складіть на іншу пательню й тушкуйте під закритою кришкою на олії.
  4. Очищену й вимиту картоплю поріжте довільними часточками. Капусту наріжте кубиками.
  5. Обсмажте пшоно на сухій пательні. Перекладіть його в ступку або мисочку, додайте 3 – 4 ложки бульйону й розітріть товкачиком.
  6. Покладіть картоплю та капусту в бульйон. Додайте всі тушковані овочі. Варіть під закритою кришкою 15 хвилин, потім додайте розтерте пшоно.
  7. Очищений часник пропустіть через прес. Додайте його до мисочки із салом, посипте зеленню петрушки й потовчіть товкачиком. Вимиту й очищену перчину наріжте дуже дрібно.
  8. Через 5 хвилин після закипання борщу покладіть у нього товчене сало разом із часником і петрушкою, а також перець. Скуштуйте борщ та відрегулюйте смак сіллю і буряковим квасом. Доведіть до кипіння. Готовому борщу дайте трохи настоятися.

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Автор: Ольга Котів