Закуска з королівського столу – улюблений паштет Єлизавети II

Вшануємо пам’ять королеви та приготуємо дуже легкий, але смачний паштет з лосося на закуску.

Подейкують, що за життя королева Єлизавета II дуже любила рибний паштет на закуску, який переважно готували під час її перебування у шотландському замку Балморал.

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Щоб і ви могли скуштувати страву з королівського столу, ми підготували рецепт цієї неймовірної закуски з лосося.

Рецепт королівського паштету з лосося

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 125 грамів копченого лосося;

– 60 грамів вершкового масла;

– 60 грамів м'якого крем-сиру;

– 1,5 столової ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка томатного пюре;

– кріп;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для подачі:

– свіжий салат;

– тостовий хліб.

Приготування:

Нарізаємо філе копченого лосося без шкірки на шматочки. Підготуйте масло, сир, томатну пасту та лимонний сік. Нарізаємо трохи вимитого та висушеного кропу.

Викладаємо у миску шматочки лосося, додаємо вершкове масло, м’який сир, сік лимона, кріп, сіль та перець. Збиваємо суміш в пюре за допомогою блендера або міксера. Закриваємо миску з паштетом харчовою плівкою та відправляємо у холодильник щонайменше на 30 хвилин.

Для подачі розкладаємо по тарілках листя салату та викладаємо зверху порції паштету. Подаємо з тостами.

Смачного!