Найкраще тісто для вареників та пельменів має всього кілька інгредієнтів та дуже просте у приготуванні. Найлегша техніка приготування – запорука вдалого тіста.
Читайте також Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини
Рецепт універсального тіста для вареників та пельменів
Час: 15 хвилин
Порцій: приблизно 50 – 60 пельменів або вареників
Універсальний рецепт / Фото pixabay
Інгредієнти:
- 500 грамів пшеничного борошна;
- половина чайної ложки солі;
- 4 столові ложки соняшникової олії;
- 250 мілілітрів гарячої води.
Приготування:
- Просійте борошно в широку миску.
- Додайте сіль і олію, влийте склянку гарячої кип'яченої води та деякий час вимішуйте тісто. Якщо тісто гаряче, його можна помішувати ложкою.
- Тісто має бути м'яким, пластичним і еластичним.
- Загорніть кулю тіста у фольгу і відставте на 30 хвилин. Після такої витримки тісто не дасть усадки під час розкачування.
- Розгортаємо тісто з фольги і ділимо його на 3 частини. Відкладіть дві частини. Один шматок тонко розкачайте на дошці. Виріжте кола. Кожен шматочок необхідно додатково розтягнути в руках. В середину викладіть начинку для вареників чи пельменів.
- Складаємо вареник чи пельмень навпіл і склеюємо сторони.
- Готові пельмені чи вареники варимо у злегка підсоленій воді.