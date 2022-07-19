Найкраще тісто для вареників та пельменів має всього кілька інгредієнтів та дуже просте у приготуванні. Найлегша техніка приготування – запорука вдалого тіста.

Читайте також Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини

Рецепт універсального тіста для вареників та пельменів

Час: 15 хвилин

Порцій: приблизно 50 – 60 пельменів або вареників

Універсальний рецепт / Фото pixabay

Інгредієнти:

500 грамів пшеничного борошна;

половина чайної ложки солі;

4 столові ложки соняшникової олії;

250 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

Просійте борошно в широку миску. Додайте сіль і олію, влийте склянку гарячої кип'яченої води та деякий час вимішуйте тісто. Якщо тісто гаряче, його можна помішувати ложкою. Тісто має бути м'яким, пластичним і еластичним. Загорніть кулю тіста у фольгу і відставте на 30 хвилин. Після такої витримки тісто не дасть усадки під час розкачування. Розгортаємо тісто з фольги і ділимо його на 3 частини. Відкладіть дві частини. Один шматок тонко розкачайте на дошці. Виріжте кола. Кожен шматочок необхідно додатково розтягнути в руках. В середину викладіть начинку для вареників чи пельменів. Складаємо вареник чи пельмень навпіл і склеюємо сторони. Готові пельмені чи вареники варимо у злегка підсоленій воді.

Як правильно зберігати тісто

Якщо у вас залишилося тісто краще заморозити його. Сформуйте з тіста кулю і щільно загорніть в харчову плівку. Поставте в морозилку. Щоб розморозити, вийміть тісто напередодні та залиште на ніч у холодильнику для повільного розморожування. У жодному разі не можна використовувати для розморожування мікрохвильову піч. Якщо тісто після морозильної камери вийшло липким, додайте до нього трохи борошна.