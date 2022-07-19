Найкраще тісто для вареників та пельменів має всього кілька інгредієнтів та дуже просте у приготуванні. Найлегша техніка приготування – запорука вдалого тіста.

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Рецепт універсального тіста для вареників та пельменів

Час: 15 хвилин
Порцій: приблизно 50 – 60 пельменів або вареників

Універсальний рецепт / Фото pixabay

Інгредієнти:

  • 500 грамів пшеничного борошна;
  • половина чайної ложки солі;
  • 4 столові ложки соняшникової олії;
  • 250 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

  1. Просійте борошно в широку миску.
  2. Додайте сіль і олію, влийте склянку гарячої кип'яченої води та деякий час вимішуйте тісто. Якщо тісто гаряче, його можна помішувати ложкою.
  3. Тісто має бути м'яким, пластичним і еластичним.
  4. Загорніть кулю тіста у фольгу і відставте на 30 хвилин. Після такої витримки тісто не дасть усадки під час розкачування.
  5. Розгортаємо тісто з фольги і ділимо його на 3 частини. Відкладіть дві частини. Один шматок тонко розкачайте на дошці. Виріжте кола. Кожен шматочок необхідно додатково розтягнути в руках. В середину викладіть начинку для вареників чи пельменів.
  6. Складаємо вареник чи пельмень навпіл і склеюємо сторони.
  7. Готові пельмені чи вареники варимо у злегка підсоленій воді.