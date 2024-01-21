Вафельні трубочки, як з дитинства: готуємо зі згущеним молоком та крем-сиром
21 січня 2024, 13:07Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Вафельні трубочки – улюблений десерт багатьох ще з дитинства. Спробуйте начинити їх не лише згущеним молоком, а й крем-сиром.
Таку пораду дав суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський. Спробуйте приготувати вафельні трубочки за його рецептом – у вас обов'язково все вдасться.
Варто спробувати Його аромат зводить з розуму: оригінальний яблучний пиріг від Джеймі Олівера
Вафельні трубочки зі згущеним молоком та крем-сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 125 грамів масла 82,5%;
– 2 великі яйця;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 25 грамів сметани 20%;
– 165 грамів борошна;
– дрібка солі.
Начинка:
– варене згущене молоко;
– крем-сир.
Приготування:
- Збийте м'яке масло з цукром, сметаною та яйцями. Цукор має розчинитися. Додайте борошно та сіль. Ще раз добре вимішайте.
- У вафельницю вилийте столову ложку тіста. Випікайте при 175 градусах. Коли тісто стане рум'яне, зніміть його лопаткою та одразу ж згорніть у трубочку. Потримайте згорнуте тісто 5 – 10 секунд, щоб воно тримало форму.
- Для начинки змішайте варене згущене молоко та крем-сир. Пропорція може бути будь-якою. Дайте суміші трохи постояти, щоб вона не підтікала.
- Начиніть готові трубочки за допомогою кулінарного рукава та подавайте.