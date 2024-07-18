Всі тонкощі смачної страви: як варити кукурудзу

18 липня 2024, 10:23
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Ця смачна злакова рослина точно є загальною улюбленицею. Всі думають, що її так просто готувати, проте тут багато хитрощів та секретів.

Підготовка та варіння кукурудзи можуть здатися простими, але є кілька лайфхаків, які допоможуть зробити страву ідеальною, повідомляє Смачно 24. Якщо ви хочете здивувати своїх близьких смачною і соковитою кукурудзою, дотримуйтесь наших порад та рецепту.

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Як смачно приготувати кукурудзу

Обирайте молоді качани з ніжними зернами. Перед варінням ретельно почистіть кукурудзу від листя і волокон. Варіть кукурудзу на середньому або повільному вогні. Сильний вогонь може зробити зерна жорсткими.

Рецепт вареної кукурудзи на молоці

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 качани кукурудзи;
– 1 літр води;
– 500 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

  1. Почистіть кукурудзу від листя і волокон.
  2. Замочіть качани в холодній воді на 20 – 30 хвилин.
  3. У великій каструлі доведіть до кипіння 1 літр води та 500 мілілітрів молока.
  4. Додайте 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі.
  5. Опустіть кукурудзу в киплячу суміш і варіть на середньому вогні приблизно 20 – 25 хвилин, доки зерна не стануть м'якими.
  6. Вийміть кукурудзу з каструлі та дайте їй трохи охолонути перед подачею.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська