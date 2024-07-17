Скільки варити кукурудзу, щоб вона стала м'якою: точний відлік часу

Варена молода кукурудза – це справжній символ літа, який приносить насолоду і дорослим, і дітям. Соковита, солодка і ніжна, вона стає ідеальним доповненням до будь-якого обіду.

Приготування вареної кукурудзи дуже просте і швидке, що робить її ще більш привабливою для тих, хто хоче насолодитися смачним та корисним овочем без зайвих зусиль. Щоб приготувати ідеальну варену кукурудзу, досить кількох простих кроків.

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Скільки часу варити кукурудзу

Якщо у вас немає великої каструлі, ви можете розрізати качани навпіл. Закип'ятіть воду з цукром (2 столові ложки цукру на 4 качани або на ваш смак), потім додайте кукурудзу і доведіть до кипіння. З моменту повторного закипання її варто варити приблизно 10 – 15 хвилин.

Варена кукурудза з маслом і сіллю

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

– 3 столові ложки цукру;– 3 качани кукурудзи;– 1 щіпка меленого мускатного горіха;– 2 столові ложки вершкового масла;– 2 столові ложки пшеничного борошна;– 460 мілілітрів молока 3,2%;– 5 грамів петрушки;– 1 щіпка чорного перцю;– 200 грамів жовтого сиру, що добре плавиться;

– 1 щіпка солі.

Приготування:

У велику каструлю налийте воду, додайте цукор і вкиньте очищені качани кукурудзи. Доведіть до кипіння і варіть не більше 8 хвилин. На сковороді розтопіть масло і додайте 2 столові ложки борошна. Смажте 3 – 4 хвилини, поки борошно не стане рум'яним. Постійно помішуйте, додайте молоко. Зменште вогонь і варіть до загустіння. Приправте сіллю, перцем і мускатним горіхом. Додайте натертий на крупній тертці сир. Перемішуйте, поки не утвориться однорідний вершковий соус. Додайте в соус подрібнену петрушку. Розкладіть варені качани кукурудзи на тарілки та подавайте разом із соусом.

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