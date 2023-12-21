Зустрічаємо Різдво: рецепт смачнющих пісних вареників з грибами на Святвечір

21 грудня 2023, 14:56
Читать новость на русском

Джерело:

Obozrevatel

Вареники – одна зі страв, яку традиційно подають на Святвечір. Вони не лише бюджетні та смачні, а й здатні стати справжньою окрасою стола.

Радимо приготувати вареники з грибами. Ви неодмінно залишитеся задоволеними результатом.

Буде смачно Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick

Рецепт вареників з грибами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 1 склянка води;
– сіль та перець до смаку;
– рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. У миску насипте просіяне борошно та додайте дрібку солі.
  2. Влийте 200 мілілітрів холодної води та все ретельно перемішайте. За потреби додайте ще трохи борошна. Вимішайте еластичне тісто.
  3. Гриби помийте та наріжте дрібними кубиками. Цибулю почистьте, помийте й наріжте якомога дрібніше. Обсмажте гриби разом із цибулею. Додайте сіль та перець до смаку. Щойно гриби підсмажаться, зніміть пательню з вогню і зачекайте, поки начинка повністю не охолоне.
  4. Тим часом тісто викладіть на стіл, злегка присипте борошном і розкачайте якомога тонше. За допомогою келиха чи склянки виріжте кола.
  5. У центр кожного покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї вареників. 
  6. Поставте на плиту каструлю з водою, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Опустіть вареники в окріп та варіть протягом 5 – 7 хвилин.
Шукаєте смачний пісний рецепт на Святвечір? Спробуйте приготувати червоний борщ з вушками. Начинок аж двоє – з оселедцем та з грибами.
Автор: Ольга Котів