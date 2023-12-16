Так святкували ще наші предки: які вареники обов'язково мають бути на Святій вечері
16 грудня 2023, 16:08Читать новость на русском
Різдвяна кухня – це своєрідна мозаїка традиційних смаків. У жоден вечір вареники не такі смачні, як у колі сім'ї під час Святвечора.
Вареники з картоплею, доповнені смаженою цибулею та опеньками є справжнім шедевром української кухні. 24 Канал ділиться сімейним рецептом неймовірно смачних вареників, де смак картоплі, аромат смаженої цибулі та опеньок об'єднаються в неперевершений ансамбль смаку та насолоди.
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Рецепт вареників з картоплею
Час: 1 година
- Порцій: 4
Готувати просто – смакувати божественно / Фото pexelsІнгредієнти:
для тіста:
– 2 чашки (250 грамів) пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– пів чашки (120 мілілітрів) води;
– пів чайної ложки солі;
начинка:
– 4 середніх картоплини;
– 1 велика цибуля;
– 200 грамів опеньок (грибів);
– сіль і перець до смаку;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- У великій мисці змішайте борошно з сіллю.
- Додайте яйце та поступово доливайте воду, замішуючи тісто.
- Замішайте тісто до однорідності, а потім викладіть його на стіл накрийте плівкою. Залиште на 30 хвилин.
- Для начинки: відваріть картоплю та обваріть у соленій воді опеньки.
- Обсмажте на рослинній олії дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
- Додайте нарізані опеньки та смажте, поки вони не втратять вологи та стануть золотистими.
- Перемеліть картоплю.
- Змішайте її з смаженою цибулею і опеньками. Додайте сіль та перець до смаку.
- У великій каструлі закипятіть воду та додайте трішки солі.
- Розкатайте тісто та виріжте круги за допомогою чашки або форми для вареників.
- Покладіть ложку начинки в центр кожного круга тіста, з'єднайте краї та утворіть півмісяць.
- Закип'ятіть воду в каструлі та варіть вареники протягом 7-10 хвилин, доки вони не випливуть на поверхню.
- Вийміть вареники з води за допомогою сита і дайте їм стекти.
- Змастити такі вареники можна смаженою цибулею.