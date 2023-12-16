Так святкували ще наші предки: які вареники обов'язково мають бути на Святій вечері

16 грудня 2023, 16:08
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Різдвяна кухня – це своєрідна мозаїка традиційних смаків. У жоден вечір вареники не такі смачні, як у колі сім'ї під час Святвечора.

Вареники з картоплею, доповнені смаженою цибулею та опеньками є справжнім шедевром української кухні. 24 Канал ділиться сімейним рецептом неймовірно смачних вареників, де смак картоплі, аромат смаженої цибулі та опеньок об'єднаються в неперевершений ансамбль смаку та насолоди.

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Рецепт вареників з картоплею

  • Час: 1 година

  • Порцій: 4

Готувати просто – смакувати божественно / Фото pexels

Інгредієнти:
для тіста:
– 2 чашки (250 грамів) пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– пів чашки (120 мілілітрів) води;
– пів чайної ложки солі;
начинка:
– 4 середніх картоплини;
– 1 велика цибуля;
– 200 грамів опеньок (грибів);
– сіль і перець до смаку;
– рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте борошно з сіллю.
  2. Додайте яйце та поступово доливайте воду, замішуючи тісто.
  3. Замішайте тісто до однорідності, а потім викладіть його на стіл накрийте плівкою. Залиште на 30 хвилин.
  4. Для начинки: відваріть картоплю та обваріть у соленій воді опеньки.
  5. Обсмажте на рослинній олії дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
  6. Додайте нарізані опеньки та смажте, поки вони не втратять вологи та стануть золотистими.
  7. Перемеліть картоплю.
  8. Змішайте її з смаженою цибулею і опеньками. Додайте сіль та перець до смаку.
  9. У великій каструлі закипятіть воду та додайте трішки солі.
  10. Розкатайте тісто та виріжте круги за допомогою чашки або форми для вареників.
  11. Покладіть ложку начинки в центр кожного круга тіста, з'єднайте краї та утворіть півмісяць.
  12. Закип'ятіть воду в каструлі та варіть вареники протягом 7-10 хвилин, доки вони не випливуть на поверхню.
  13. Вийміть вареники з води за допомогою сита і дайте їм стекти.
  14. Змастити такі вареники можна смаженою цибулею.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська