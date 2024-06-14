Ваші рідні будуть в захваті: приготуйте смачнющі солодкі вареники з вишнями

14 червня 2024, 16:55
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Джерело:

Shuba

Вареники з вишнями, мабуть, люблять всі. За цим рецептом вони вдаються надзвичайно смачними та соковитими.

Тісто для цих вареників готується на окропі. Воно буде особливо ніжним.

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Вареники з вишнями

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів борошна;
– 500 грамів семоли;
– 700 мілілітрів окропу;
– 50 мілілітрів олії;
– 10 грамів солі.
Для начинки:
– вишня до смаку;
– цукор до смаку.

Приготування:

  1. Змішайте все борошно, влийте 600 мілілітрів окропу та олію. Решту окропу додавайте поступово, контролюючи консистенцію. Тісто має бути дуже еластичним.
  2. Додайте сіль, домішайте, замотайте плівкою і покладіть в холодильник до повного вистигання.
  3. Для начинки помийте вишні, приберіть кісточки, присипте цукром та злегка підморозьте.
  4. Тонко розкачайте тісто, виріжте кружечки та наліпіть вареники.
  5. Варіть в окропі до готовності. Подавайте вареники зі сметаною.
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Автор: Ольга Котів