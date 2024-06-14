Ваші рідні будуть в захваті: приготуйте смачнющі солодкі вареники з вишнями
14 червня 2024, 16:55Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Вареники з вишнями, мабуть, люблять всі. За цим рецептом вони вдаються надзвичайно смачними та соковитими.
Тісто для цих вареників готується на окропі. Воно буде особливо ніжним.
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Вареники з вишнями
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 5
– 500 грамів борошна;
– 500 грамів семоли;
– 700 мілілітрів окропу;
– 50 мілілітрів олії;
– 10 грамів солі.
Для начинки:
– вишня до смаку;
– цукор до смаку.
Приготування:
- Змішайте все борошно, влийте 600 мілілітрів окропу та олію. Решту окропу додавайте поступово, контролюючи консистенцію. Тісто має бути дуже еластичним.
- Додайте сіль, домішайте, замотайте плівкою і покладіть в холодильник до повного вистигання.
- Для начинки помийте вишні, приберіть кісточки, присипте цукром та злегка підморозьте.
- Тонко розкачайте тісто, виріжте кружечки та наліпіть вареники.
- Варіть в окропі до готовності. Подавайте вареники зі сметаною.