Вареники з вишнями, які точно сподобаються діткам

7 серпня 2023, 16:51
Читать новость на русском

Джерело:

Ольга Мартиновська

Не секрет, що найвибагливіші у харчуванні саме діти. Ми підготували рецепт страви, яку вони точно з'їдять до останньої ложки – солодкі вареники з вишнями.

Вареники з вишнями – смачна та ситна страва, яку полюблять не тільки дорослі, а й діти. Обов'язково приготуйте їх із заварного тіста. 

Читайте також Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром

Еластичне тісто, яке підійде і для інших начинок, воно прекрасно заморожується і не тріскається при варінні. А друге – обов'язково підморожуємо вишеньки перед тим як класти у вареник. Так зручніше!

Рецепт вареників з вишнями

  • Час: 1 година
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 –  500 грамів борошна;
 – 500 грамів семоли;
 – 650 – 700 грамів окропу;
 – 50 грамів олії;
 – 12 грамів солі.

Приготування:

  • Змішайте борошно та семолу, влийте в нього кипʼяток та олію. Текстура має вийти еластичною, але не дуже мʼякою.
  • Вже потім додавайте сіль та ще раз вимішайте. Замотайте тісто харчовою плівкою і відправте в холодильник до повного вистигання.
  • Вишні миємо, чистимо від камінчиків та посипаємо цукром. Щоб з нею було легко працювати і вона текла підчас ліплення – відправляємо в морозилку. 
  • Розкачуємо тісто на вареники, вирізаємо кільця та начиняємо вишнями. Формуємо вареники та відварюємо у киплячій воді кілька хвилин. Піднялися на верх – діставайте.
  • Поливаємо вершковим маслом, медом чи посипаємо цукром.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати піцу без тіста за нашим рецептом.
Автор: Богданна Рибак