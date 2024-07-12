Його кисло-солодкий смак полонить ваше серце: як приготувати варення з агрусу
12 липня 2024, 06:14Читать новость на русском
Джерело:strona kuchni
Варення з агрусу – це чудовий спосіб зберегти літні смаки і насолоджуватися ягодами протягом усього року. Агрус надає варенню приємну кислинку і багатий аромат.
Таке варення прекрасно доповнює будь-яку випічку або просто смакує з хлібом. Також воно дуже легке у приготуванні, тому скористатися цим рецептом зможуть навіть дуже зайняті господині.
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Варення з агрусу
- Час: 2 години + 16 годин
- Порцій: 4
– 2 кілограми аґрусу;
– 1,8 кілограма цукру;
– 0,5 літра води.
Приготування:
- Ретельно промийте плоди, видаліть хвостики та гілочки.
- Засипте аґрус половиною цукру та відкладіть у прохолодне місце на 4 години.
- У каструлю налийте воду, додайте решту цукру, ретельно перемішайте і кип'ятіть, поки суміш не загусне.
- Гарячий сироп додайте в аґрус і знову нагрівайте, поки фрукти не закиплять.
- Вимкніть плиту і залиште фрукти остигати.
- Через 10 – 12 годин знову підігрійте варення, щоб воно не закипіло і не пригоріло.
- Під час нагрівання постійно видаляйте шум і піну з каструлі.
- Як тільки фрукти стануть м'якими, вимкніть плиту.
- Гаряче варення розкладіть у ретельно вимиті та ошпарені банки і щільно закрийте.
- Для пастеризації на дно широкої каструлі покладіть бавовняну тканину і поставте на неї банки на невеликій відстані один від одного.
- Посуд не повинна торкатися один одного.
- Налийте воду в каструлю приблизно на половину висоти банок. Увімкніть конфорку на середню потужність і доведіть воду до кипіння.
- Потім зменшіть потужність і пастеризуйте банки приблизно 10 – 15 хвилин.
- Акуратно вийміть банки з каструлі, переверніть догори дном і поставте на кухонну плиту.
- Після охолодження готове варення перенесіть у сухе затінене місце.