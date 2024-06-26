Що приготувати з чорниці на зиму: рецепт апетитного варення
26 червня 2024, 23:56Читать новость на русском
Джерело:Moje gotowanie
Чорниця – це саме та ягода, яку варто чекати цілий рік. Домашнє варення з неї стане чудовим доповненням до хліба чи десертів.
Варення з чорниці – це спосіб якомога довше насолоджуватися смаком цих унікальних лісових плодів. Приготувати його дуже просто і воно добре підходить як доповнення до млинців, десертів, тістечок і бутербродів.
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Варення з чорниці
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм чорниці;
– 400 грамів цукру.
Приготування:
- Ягоди почистіть від листя і черешків, потім промийте і ретельно обсушіть.
- Помістіть їх в каструлю з товстим дном і засипте цукром.
- Виставте каструлю з чорницею на плиту.
- Нагрівайте її спочатку на сильному вогні та доведіть до кипіння, потім на меншому, близько 30 хвилин. Час від часу помішуйте фруктову масу, щоб вона не прилипла до дна.
- Розкладіть варення в вимиті та стерилізовані банки.
- Вистеліть дно великої каструлі бавовну тканину і поставте туди закриті кришками банки.
- Залийте гарячою водою. Вона не повинна доходити до кришок. Доведіть до кипіння і варіть приблизно 15 – 20 хвилин.
- Після закінчення цього часу вийміть банки з води та поставте їх догори дном.
- Пастеризацію можна проводити та в сухому вигляді, тобто в розігрітій до 120 градусів духовці 20 хвилин.
- Готове варення з чорниці повинне залишатися перевернутим до повного охолодження.