Свекруха благатиме про рецепт: готуємо варення з кабачків з ананасами
8 серпня 2024, 23:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
З кабачків виходить неймовірно смачне варення. Просто додайте до них ананасовий сік.
Відомий шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своїм рецептом. З ним у вас точно все вдасться.
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Кабачкове варення з ананасом
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 800 грамів очищених кабачків;
– 700 грамів ананасового соку;
– 350 грамів цукру;
– 1 лимон;
– дрібка куркуми;
– кардамон, кориця, гвоздика до смаку.
Дивіться, як приготувати варення з кабачків: відео
Приготування:
- У кабачків зніміть шкірку та видаліть насіння. Наріжте дрібним кубиком.
- Змішайте кабачок, цукор, ананасовий сік та сік лимону. За бажанням додайте лимонну цедру, 3 – 5 зернят кардамону та куркуму.
- Доведіть все до кипіння і випарюйте на середньому вогні декілька годин, поки кабачок не стане прозорий, а сироп не загусне.
- Закатайте у простерилізовані банки та зберігайте в темному прохолодному місці.