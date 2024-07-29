Густе немов мед: як приготувати сливове варення для булочок

Сливове варення – таке смачне та ніжне. Його можна мастити на тости чи додати у булочки.

Сливи мають багатий і насичений смак, який чудово поєднується з солодкістю цукру. Приготування густого варення зі слив займає трохи часу, але результат вартий усіх зусиль.

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Варення зі слив

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

– 1 кілограм слив;– 800 грамів цукру;– 100 мілілітрів води;– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Сливи промийте, видаліть кісточки та наріжте половинками. У великій каструлі змішайте сливи, цукор і воду. Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб цукор розчинився. Після закипання зменшіть вогонь до мінімуму і продовжуйте варити, періодично помішуючи та знімаючи піну, що утворюється на поверхні. Варіть варення протягом 1 – 1,5 години, поки воно не стане густим. За 10 хвилин до кінця варіння додайте лимонний сік, щоб надати варенню легкий кислуватий відтінок і допомогти зберегти яскравий колір слив. Готове варення зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. Розлийте його у стерилізовані банки і закрийте кришками. Залиште банки остигати догори дном, потім зберігайте у прохолодному темному місці.

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