Як приготувати вегетаріанську пасту: рецепт Джеймі Олівера

24 лютого 2021 , 20:55
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Інстаграм Джеймі Олівера

Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом смачної пасти з овочами, домашнім сиром та базиліком. Ми впевнені, що ця страва сподобається усім.

Джеймі Олівер пропонує приготувати вегетаріанську пасту з домашнім сиром та базиліком. Смачна і ситна страва, яку ви можете приготувати на обід або вечерю.

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Рецепт вегетаріанської пасти

Інгредієнти:
– 300 грамів макаронів (мушлі);
– 250 грамів томатів чері;
– 2 цибулі;
– 2 кабачки;
– 4 зубчики часнику;
– 3 шт. солодкого перцю (різного кольору);
– оливкова олія;
– 30 грамів свіжого базиліку;
– морська сіль;
– 4 столові ложки домашнього сиру.
  1. Для приготування пасти у каструлі з окропом відваріть макарони. Готуйте протягом 10 хвилин.
  2. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Часник почистіть, подрібніть ножем.
  3. Свіжий базилік помийте, подрібніть ножем.
  4. На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю з часником, додайте базилік, тушкуйте протягом 5 хвилин.
  5. Перець помийте, почистіть від кісточок. наріжте кубиками.
  6. Кабачки помийте, наріжте кубиками, викладіть на пательню. Готуйте протягом 10 хвилин.
  7. Помийте томати, викладіть на пательню з овочами, додайте сіль, перець, перемішайте, тушкуйте ще декілька хвилин.
  8. У мисці змішайте базилік з сіллю, додайте оливкову олію, перемішайте, викладіть на пательню, додайте домашній сир, перемішайте усі овочі.
  9. Викладіть на тарілку макарони, додайте готові овочі, задекоруйте листям базиліку. Смачного!