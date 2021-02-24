Як приготувати вегетаріанську пасту: рецепт Джеймі Олівера

Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом смачної пасти з овочами, домашнім сиром та базиліком. Ми впевнені, що ця страва сподобається усім.
Джеймі Олівер пропонує приготувати вегетаріанську пасту з домашнім сиром та базиліком. Смачна і ситна страва, яку ви можете приготувати на обід або вечерю.
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Рецепт вегетаріанської пасти
Інгредієнти:
– 300 грамів макаронів (мушлі);
– 250 грамів томатів чері;
– 2 цибулі;
– 2 кабачки;
– 4 зубчики часнику;
– 3 шт. солодкого перцю (різного кольору);
– оливкова олія;
– 30 грамів свіжого базиліку;
– морська сіль;
– 4 столові ложки домашнього сиру.
- Для приготування пасти у каструлі з окропом відваріть макарони. Готуйте протягом 10 хвилин.
- Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Свіжий базилік помийте, подрібніть ножем.
- На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю з часником, додайте базилік, тушкуйте протягом 5 хвилин.
- Перець помийте, почистіть від кісточок. наріжте кубиками.
- Кабачки помийте, наріжте кубиками, викладіть на пательню. Готуйте протягом 10 хвилин.
- Помийте томати, викладіть на пательню з овочами, додайте сіль, перець, перемішайте, тушкуйте ще декілька хвилин.
- У мисці змішайте базилік з сіллю, додайте оливкову олію, перемішайте, викладіть на пательню, додайте домашній сир, перемішайте усі овочі.
- Викладіть на тарілку макарони, додайте готові овочі, задекоруйте листям базиліку. Смачного!