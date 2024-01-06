Ці продукти є не лише в холодильнику президента: ідея простої вечері від Олени Зеленської
6 січня 2024, 17:23Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Смачна вечеря може бути простою та бюджетною. Спробуйте почастувати своїх близьких овочевим пирогом.
Як його готувати, показала перша леді Олена Зеленська. З цим рецептом у вас точно все вдасться.
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Вегетаріанський закритий пиріг
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 зубчик часнику;
– 6 – 7 картоплин;
– 200 грамів сочевиці;
– 50 грамів томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- До відвареної картоплі додайте олію та зробіть пюре.
- Відваріть до напівготовності сочевицю. Подрібніть часник.
- Дрібно наріжте цибулю, трохи підсмажте на половині олії, після чого додайте моркву та пасеруйте 5 – 7 хвилин.
- Додайте томатну пасту, часник, відварену сочевицю та 100 мілілітрів води. Тушкуйте декілька хвилин. Додайте сіль та перець.
- Викладіть масу у форму, а зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре.
- Запікайте 20 – 25 хвилин за температури 180 градусів до появи рум'яної скоринки.