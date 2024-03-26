Традиційний смак: як приготувати великодні кекси
26 березня 2024, 22:32Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Смачні, пухкі та вологі мінікекси сподобають усім. Їх можна поставити до великоднього кошика, і його точно впізнаватимуть здалеку.
Великодні кекси — це більше, ніж лише десерт, для католиків це ще й символ весняних свят. Кожен шматочок цих ніжних ласощів – краплина великодньої атмосфери.
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Великодні кекси
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8 штук
Дуже смачно / Фото Kwestia smakuІнгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 грамів вершкового масла;
– цедра і сік половини лимона;
– пів склянки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– пів склянки пшеничного борошна;
– пів склянки картопляного крохмалю.
– пів чайної ложки розпушувача;
декор:
– цукрова пудра або лимонна глазур;
– готова посипка і прикраси.
Приготування:
- Покладіть яйця у миску, залийте теплою водою з-під крана і відставте на кілька хвилин.
- Розтопіть масло і охолодіть до теплого стану.
- Додайте натерту лимонну цедру та сік до вершкового масла та відставте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів С.
- Розбийте яйця в миску, додайте цукор і ванільний цукор і збивайте на середній, а потім на високій швидкості приблизно 8 хвилин, поки тісто не стане легким, густим і пишним.
- Просійте пшеничне борошно, крохмаль та розпушувач в іншу миску та перемішайте.
- Додайте борошняну суміш до збитих яєць 3 порціями та швидко перемішайте на низькій швидкості міксера, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
- Влийте суміш жиру та лимона в тісто та коротко перемішайте на низькій швидкості, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
- Розлийте суміш у форми і поставте в духовку.
- Випікайте приблизно 20 – 25 хвилин (доки паличка не висохне, залежно від розміру та форми).
- Після запікання вийміть і остудіть.