За вуха не відтягнеш: готуємо великодній пляцок "Кучерявий" за рецептом Дарії Цвєк

Важко уявити свято без солодкої випічки. Спробуйте приготувати пляцок "Кучерявий" за рецептом відомої кулінарки Дарії Цвєк.

Він готується дуже просто. Тому обов'язково втільте цей рецепт у життя.

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Пиріг від Дарії Цвєк з варенням

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

– 350 грамів борошна;– 200 грамів вершкового масла;– 2 яйця;– 125 грамів цукру;– 0,5 чайної ложки розпушувача;– 1 склянка густого варення або повидла;– дрібка солі.

Приготування:

Відокремте жовтки від білків. Змішайте борошно зі 100 грамами цукру, розпушувачем і дрібкою солі. Далі додайте розм'якшене вершкове масло, жовтки та з'єднайте всі інгредієнти у дрібну крихту. Білки збийте з 25 грамами цукру в міцну білу піну. Далі застеліть пергаментом деко або форму для випікання. Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів. Дві третини пісочної крихти викладіть на папір і добре перемніть. Змастіть тісто рівним шаром варення. Поверх варення викладіть шар збитих білків. Зверху засипте все крихтою з пісочного тіста. Випікайте пиріг у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 20 – 30 хвилин до рум'яності.