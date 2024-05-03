За вуха не відтягнеш: готуємо великодній пляцок "Кучерявий" за рецептом Дарії Цвєк
3 травня 2024, 21:59Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Люкс"
Важко уявити свято без солодкої випічки. Спробуйте приготувати пляцок "Кучерявий" за рецептом відомої кулінарки Дарії Цвєк.
Він готується дуже просто. Тому обов'язково втільте цей рецепт у життя.
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Пиріг від Дарії Цвєк з варенням
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 350 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 125 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– 1 склянка густого варення або повидла;
– дрібка солі.
Приготування:
- Відокремте жовтки від білків. Змішайте борошно зі 100 грамами цукру, розпушувачем і дрібкою солі.
- Далі додайте розм'якшене вершкове масло, жовтки та з'єднайте всі інгредієнти у дрібну крихту.
- Білки збийте з 25 грамами цукру в міцну білу піну.
- Далі застеліть пергаментом деко або форму для випікання. Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів.
- Дві третини пісочної крихти викладіть на папір і добре перемніть. Змастіть тісто рівним шаром варення.
- Поверх варення викладіть шар збитих білків. Зверху засипте все крихтою з пісочного тіста.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 20 – 30 хвилин до рум'яності.