Здивуйте гостей "Зайцем": готуємо розкішний м'ясний хлібець на Великдень
4 травня 2024, 09:30Читать новость на русском
Джерело:Onyshkevychi
Важко уявити святковий стіл без смачних м'ясних страв. Спробуйте приготувати на Великдень м'ясний хлібець "Заєць", адже він простий та дуже смачний.
Хоч інгредієнти доволі прості, страва вийде фантастичною. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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М'ясний хлібець "Заєць"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1,2 кілограма фаршу;
– 4 яйця;
– 3 цибулини;
– 2 морквини;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, перець до смаку;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сушеного часнику.
Приготування:
- Будь-яке м'ясо перекрутіть через м'ясорубку разом із цибулею та морквою. Додайте 3 яйця, сіль, перець, паприку, сушений часник, панірувальні сухарі та перемішайте ложкою до однорідності.
- Вибийте фарш об миску, як на котлети, поки він не стане однорідним і не липнутиме. Далі розділіть його на 2 частини та сформуйте овальні хлібці.
- Деко застеліть пергаменом і викладіть на нього хлібці. Змастіть їх збитим яйцем та помістіть у духовку, розігріту до 200 градусів, на 1 годину, до зарум'янення.