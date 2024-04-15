Великодній "Заєць": готуємо розкішний м'ясний хлібець до свят
15 квітня 2024, 21:04Читать новость на русском
Джерело:Picante Cooking
Великодній м'ясний хлібець – красива та смачна страва, яка подобається багатьом. Подібну страву можна знайти в італійській, грецькій, німецькій і навіть польській кухні.
Якщо у Вас немає роз'ємної кексової форми, то повністю застеліть звичайну пергаментом або фольгою, а не лише дно. Так "Заєць" легше буде виймати.
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Рецепт м'ясного хлібця "Заєць"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
– 4 яйця;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 1 чайна ложка яблучного оцту.
Для фаршу:
– 450 грамів свинячого фаршу;
– 450 грамів яловичого фаршу;
– 1 велика цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 1 яйце;
– 15 грамів манної крупи;
– 2 чайні ложки сушеного майорану;
– 2 чайні ложки паприки;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка свіжого, дрібно тертого хрону;
– 2 чайні ложки гранульованої цибулі.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Яйця для начинки опустіть у киплячу воду і варіть 7 хвилин з моменту повторного закипання води. Дістаньте з води, занурте в холодну воду, а коли вони трохи вистигнуть, обережно почистьте, намагаючись не пошкодити білок.
- Усі інгредієнти, крім м'яса, помістіть у чашу блендера й збийте все до однорідності.
- Обидва види меленого м'яса змішайте разом з сумішшю з блендера й добре перемішайте.
- Дно кексової форми розміром 30 на 10 вистеліть пергаментом й викладіть в неї 2 третини м'ясного фаршу. Розрівняйте й зробіть заглиблення для яєць.
- По центру вздовж форми викладіть чищені яйця. Накрийте рештою м'ясної маси й розрівняйте.
- Поставте форму з м'ясним хлібцем до розігрітої духовки. Запікайте приблизно годину, коли при глибокому проколюванні буде витікати прозорий сік або ж температура всередині сягне 70 градусів. Через 30 хвилин запікання кетчуп змішайте з яблучним оцтом і рівномірно змастіть "Заєць".
- Дістаньте м'ясний хлібець з духовки й залиште на 15 хвилин у формі. Потім обережно вийміть м'ясний хлібець з форми й акуратно перекладіть на сервірувальний посуд.