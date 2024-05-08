Як використати залишки зі святкового столу: рецепт великодньої мішанини
8 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:besahy
Мішанина – традиційна страва, яку готують на великодні свята. У рецепті можуть трішки різнитися складники, але він настільки популярний, що передається з покоління в покоління.
На заході України ця страва також відома під назвами Кришенина, Великодній салат чи Воскресне. Методи приготування можуть варіюватись: деякі воліють готувати її холодною, інші – подають теплою.
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Мішанина
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 100 грамів ковбаси;
– 100 грамів балику;
– 100 грамів копченої грудинки;
– 1 хрін.
Приготування:
- У глибоку тарілку викладіть домашній сир і легко його розімніть виделкою.
- Ковбасу наріжте на товсті круглі шматки, а копчене м'ясо та шинку – на широкі смужки.
- Варені яйця почистіть від шкаралупи та наріжте спочатку на четвертинки, потім кожну четвертинку – навпіл.
- Хрін почистіть від шкірки та потріть на грубій тертці.
- До розім’ятого сиру додайте нарізану ковбасу, шинку та копчене м'ясо, потім введіть яйця.
- Зверху все посипте тертим хріном. Цю страву перемішайте прямо перед подачею.