Як використати залишки зі святкового столу: рецепт великодньої мішанини

8 травня 2024, 23:55
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Джерело:

besahy

Мішанина – традиційна страва, яку готують на великодні свята. У рецепті можуть трішки різнитися складники, але він настільки популярний, що передається з покоління в покоління.

На заході України ця страва також відома під назвами Кришенина, Великодній салат чи Воскресне. Методи приготування можуть варіюватись: деякі воліють готувати її холодною, інші – подають теплою.

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Мішанина

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 100 грамів ковбаси;
– 100 грамів балику;
– 100 грамів копченої грудинки;
– 1 хрін.

Приготування:

  1. У глибоку тарілку викладіть домашній сир і легко його розімніть виделкою.
  2. Ковбасу наріжте на товсті круглі шматки, а копчене м'ясо та шинку – на широкі смужки.
  3. Варені яйця почистіть від шкаралупи та наріжте спочатку на четвертинки, потім кожну четвертинку – навпіл.
  4. Хрін почистіть від шкірки та потріть на грубій тертці.
  5. До розім’ятого сиру додайте нарізану ковбасу, шинку та копчене м'ясо, потім введіть яйця.
  6. Зверху все посипте тертим хріном. Цю страву перемішайте прямо перед подачею.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська