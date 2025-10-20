Бандуряники – це нова можливість створити шедевр з елементарної картоплі. Їх подають під грибним соусом – ідеальна опція для сезону, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

До теми Новий смак та консистенція: секретний інгредієнт, за який ваші деруни хвалитимуть як ніколи

Хто вигадав бандуряники?



Ця страва є витвором карпатських лемків. Вони називають картоплю "бандура" – звідси і пішла назва страви, розповідає портал Breakfast.net.

Як приготувати бандуряники?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 0,5 кілограма картоплі;

– 2 цибулі (1 у бандуряники + 1 у соус);

– 3 столові ложки борошна;

– 1 яйце;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 250 грамів печериць;

– 5 столових ложок сметани;

– 100 мілілітрів води;

– 100 грамів сиру сулугуні;

– 20 грамів вершкового масла;

– зелень;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Половину картоплі натріть на великій тертці, іншу – на дрібній. Додайте натерту на дрібній тертці цибулину. У масу всипте борошно, вбийте яйце, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. Розігрійте на сковороді олію, сформуйте деруни й обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть на тарілку. Для начинки наріжте гриби, цибулю та часник дрібними кубиками, сир натріть. Розігрійте олію з вершковим маслом, додайте часник, потім цибулю, смажте до м’якості. Викладіть гриби, приправте сіллю й перцем, обсмажте до випаровування рідини. Додайте сметану та трохи води, перемішайте й протушкуйте кілька хвилин. У форму викладіть дерун, шар грибного соусу, потім знову дерун і начинку. Посипте тертим сиром. Запікайте при 180 градусах 10 – 15 хвилин, доки сир не розплавиться. Перед подачею прикрасьте зеленню.

Смачного!

Яку ще новинку з картоплі варто спробувати?