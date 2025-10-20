Бандуряники – це нова можливість створити шедевр з елементарної картоплі. Їх подають під грибним соусом – ідеальна опція для сезону, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
До теми Новий смак та консистенція: секретний інгредієнт, за який ваші деруни хвалитимуть як ніколи
Хто вигадав бандуряники?
Ця страва є витвором карпатських лемків. Вони називають картоплю "бандура" – звідси і пішла назва страви, розповідає портал Breakfast.net.
Як приготувати бандуряники?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 0,5 кілограма картоплі;
– 2 цибулі (1 у бандуряники + 1 у соус);
– 3 столові ложки борошна;
– 1 яйце;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 250 грамів печериць;
– 5 столових ложок сметани;
– 100 мілілітрів води;
– 100 грамів сиру сулугуні;
– 20 грамів вершкового масла;
– зелень;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Половину картоплі натріть на великій тертці, іншу – на дрібній.
- Додайте натерту на дрібній тертці цибулину.
- У масу всипте борошно, вбийте яйце, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
- Розігрійте на сковороді олію, сформуйте деруни й обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть на тарілку.
- Для начинки наріжте гриби, цибулю та часник дрібними кубиками, сир натріть.
- Розігрійте олію з вершковим маслом, додайте часник, потім цибулю, смажте до м’якості.
- Викладіть гриби, приправте сіллю й перцем, обсмажте до випаровування рідини.
- Додайте сметану та трохи води, перемішайте й протушкуйте кілька хвилин.
- У форму викладіть дерун, шар грибного соусу, потім знову дерун і начинку. Посипте тертим сиром.
- Запікайте при 180 градусах 10 – 15 хвилин, доки сир не розплавиться. Перед подачею прикрасьте зеленню.
Смачного!
Яку ще новинку з картоплі варто спробувати?
Усі господині наввипередки розхвалюють картопляні млинці, які можна подати зі шкварками.
Вони легкі у приготуванні та стануть чудовою опцією для затишної сімейної трапези.