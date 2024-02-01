Це їли ще наші предки: готуємо хрусткі вергуни – давній рецепт
1 лютого 2024, 10:54Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Хрусткі вергуни – це автентичні українські смаколики. Вони готуються дуже просто, а смак мають незабутній.
Окрім смаку, вергуни ще й дуже гарні. Ці солодощі сподобаються ледь не кожному.
Буде смачно Просте та надзвичайно ніжне: готуємо лимонне печиво за рецептом зіркового судді "МастерШеф"
Простий рецепт вергунів
- Час: 1 година
- Порцій: 20
– 250 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 3 жовтки;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів масла 73%;
– 130 грамів сметани;
– 4 грами соди;
– 15 мілілітрів оцту;
– 5 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- На дошці посічіть масло з борошном і содою.
- Зробіть заглиблення і покладіть туди яйце, жовтки, цукор, сметану та оцет. Замісіть круте тісто.
- Тонко розкачайте його, поріжте на смужки завширшки 2 сантиметри. З них наріжте смужки завдовжки 15 сантиметрів. Посередині кожної зробіть 3-сантиметровий надріз, перетягніть через нього один кінець смужки.
- Налийте олію в каструлю і доведіть її до кипіння. Порізані смужки обережно опустіть в олію, час від часу перевертаючи з одного боку на інший.
- Коли вергуни зарум'яняться, викладіть їх на паперовий рушник, щоб він увібрав залишки олії.
- Перекладіть вергуни на тарілку та посипте цукровою пудрою з ваніліном.