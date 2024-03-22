Традиційний український смаколик по-новому: готуємо вергуни з коньяком
22 березня 2024, 11:28Читать новость на русском
Джерело:valeria.matrokhina
Вергуни готуються дуже просто, а смакують незабутньо. Але якщо додати в тісто бренді, буде ще ароматніше.
Таке печиво сподобається всім. Збережіть цей рецепт, адже відтворюватимете його не раз.
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Вергуни на сметані з бренді
- Час: 1 година
- Порцій: 10
– 3 склянки борошна;
– половина склянки сметани;
– 3 жовтки;
– 1 столова ложка цукру;
– четвертина чайної ложки солі;
– 2 столові ложки коньяку, бренді, рому чи горілки.
Приготування:
- Збийте жовтки з цукром, сіллю, сметаною та бренді до однорідності.
- Додайте просіяне борошно, замісіть тісто і залиште відпочивати на поверхні під тарілкою, хвилин на 30.
- Розкачайте тісто, наріжте ромбами, зробіть насічку всередині та прокрутіть один край.
- Смажте у великій кількості розігрітої олії до золотавого кольору.
- Викладайте на паперові рушники, потім присипте пудрою або полийте медом чи варенням.