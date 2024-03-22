Традиційний український смаколик по-новому: готуємо вергуни з коньяком

22 березня 2024, 11:28
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Джерело:

valeria.matrokhina

Вергуни готуються дуже просто, а смакують незабутньо. Але якщо додати в тісто бренді, буде ще ароматніше.

Таке печиво сподобається всім. Збережіть цей рецепт, адже відтворюватимете його не раз.

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Вергуни на сметані з бренді

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 3 склянки борошна;
– половина склянки сметани;
– 3 жовтки;
– 1 столова ложка цукру;
– четвертина чайної ложки солі;
– 2 столові ложки коньяку, бренді, рому чи горілки.

Приготування:

  1. Збийте жовтки з цукром, сіллю, сметаною та бренді до однорідності.
  2. Додайте просіяне борошно, замісіть тісто і залиште відпочивати на поверхні під тарілкою, хвилин на 30.
  3. Розкачайте тісто, наріжте ромбами, зробіть насічку всередині та прокрутіть один край.
  4. Смажте у великій кількості розігрітої олії до золотавого кольору.
  5. Викладайте на паперові рушники, потім присипте пудрою або полийте медом чи варенням.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати надзвичайний десерт лише з 2 інгредієнтів.
Автор: Ольга Котів