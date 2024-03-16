Секретна заправка перетворить його на шедевр: готуємо весняний салат з беконом
16 березня 2024, 22:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготуйте цей смачний салат, наповнений свіжими овочами та беконом. Його цікава заправка вам точно сподобається.
У складі страви є заморожений горошок. Його дієтологи радять їсти в березні, коли організм потребує рослинного білка.
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Салат зі шпинатом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів шпинату;
– 150 грамів бекону;
– 150 грамів замороженого горошку;
– 1 огірок;
– 100 грамів редиски;
– 20 грамів зеленої цибулі;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки кунжуту;
– сіль, перець до смаку.
Для заправки:
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів майонезу 50%;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– половина чайної ложки солі.
Приготування:
- Яйця відваріть, почистьте та наріжте на 4 частини. Бекон наріжте тонко, а огірок і редиску – кружальцями.
- Зелену цибулю подрібніть. Часник підрум'яньте на сухій пательні.
- Підрум'яньте бекон на сухій пательні. Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
- У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки.
- Викладіть на сервірувальну тарілку шпинат в один шар та полийте половиною заправки.
- Далі смугами викладіть редиску, огірок, горошок, яйце, цибулю і бекон. Полийте усе рештою заправки й посипте кунжутом.