Секретна заправка перетворить його на шедевр: готуємо весняний салат з беконом

16 березня 2024, 22:57
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Джерело:

Shuba

Приготуйте цей смачний салат, наповнений свіжими овочами та беконом. Його цікава заправка вам точно сподобається.

У складі страви є заморожений горошок. Його дієтологи радять їсти в березні, коли організм потребує рослинного білка.

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Салат зі шпинатом

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 50 грамів шпинату;
– 150 грамів бекону;
– 150 грамів замороженого горошку;
– 1 огірок;
– 100 грамів редиски;
– 20 грамів зеленої цибулі;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки кунжуту;
– сіль, перець до смаку.

Для заправки:
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів майонезу 50%;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– половина чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Яйця відваріть, почистьте та наріжте на 4 частини. Бекон наріжте тонко, а огірок і редиску – кружальцями.
  2. Зелену цибулю подрібніть. Часник підрум'яньте на сухій пательні.
  3. Підрум'яньте бекон на сухій пательні. Викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
  4. У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки.
  5. Викладіть на сервірувальну тарілку шпинат в один шар та полийте половиною заправки.
  6. Далі смугами викладіть редиску, огірок, горошок, яйце, цибулю і бекон. Полийте усе рештою заправки й посипте кунжутом.
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Автор: Ольга Котів