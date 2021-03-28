Весняний салат зі свіжих овочів: простий рецепт

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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас простий рецепт салату зі свіжих овочів, який доповнить пісне меню. Запишіть собі рецепт.

Смачний і корисний салат з овочів: томатами, огірком, листям салату і солодким перцем – чудово доповнить будь-яку страву. За бажанням можете додати інші овочі, олію або пісний майонез.

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Рецепт салату

Інгредієнти:
– 2-3 томати;
– 1 солодкий перець;
– 1 огірок;
– листя салату;
– рукола;
– майонез (або пісний);
– сіль;
– перець.
  1. Для приготування салату ретельно помийте овочі. Томати наріжте скибочками, огірок – кільцями.
  2. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте напівкільцями.
  3. Руколу, листя салату ретельно помийте.
  4. У миску викладіть листя салату, томати, перець, огірок, руколу, додайте сіль, перець, перемішайте, змастіть майонезом.
  5. Викладіть на тарілку. Смачного!