Весняний салат зі свіжих овочів: простий рецепт

Ми підготували для вас простий рецепт салату зі свіжих овочів, який доповнить пісне меню. Запишіть собі рецепт.

Смачний і корисний салат з овочів: томатами, огірком, листям салату і солодким перцем – чудово доповнить будь-яку страву. За бажанням можете додати інші овочі, олію або пісний майонез.

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Рецепт салату

Для приготування салату ретельно помийте овочі. Томати наріжте скибочками, огірок – кільцями. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте напівкільцями. Руколу, листя салату ретельно помийте. У миску викладіть листя салату, томати, перець, огірок, руколу, додайте сіль, перець, перемішайте, змастіть майонезом. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 2-3 томати;– 1 солодкий перець;– 1 огірок;– листя салату;– рукола;– майонез (або пісний);– сіль;– перець.