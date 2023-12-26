Ви готували його неправильно: як запекти м'ясо на Новий рік, щоб воно було соковитим

Соковита свинина – чудова страва до новорічного столу. Спробуйте запекти її з помідорами – така страва буде дуже смачною.

Свинину, запечену з помідорами та сиром, цілком можна подати як основну страву. Також її можна нарізати скибочками, охолодити та презентувати як закуску.

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Як смачно запекти свинину на Новий рік

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 4

– 1 кілограм свинини;– 1 томат;– 50 грамів твердого сиру;– 50 мілілітрів соєвого соусу;– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;– сіль до смаку;– 0,5 чайної ложки спецій;– 10 грамів зелені.

Приготування:

Помите м'ясо покладіть у миску, додайте сіль, перець, спеції, соєвий соус і гірчицю в зернах. Добре натріть шматок та залиште маринуватися на 30 – 60 хвилин. Перекладіть м'ясо на дошку й зробіть в ньому надрізи шириною 1,5 – 2 сантиметри, не дорізаючи до кінця 2 сантиметри. Покладіть його у форму для запікання. Помідор наріжте кружальцями, а сир – пластинками. В надрізи закладіть шматочки помідорів і сиру. Накрийте форму фольгою та поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин. Перекладіть готове м'ясо на презентаційну тарілку, наріжте порційно, прикрасьте зеленню та подавайте.