Асадо – особлива страва для Аргентини. У цій країні гриль є майже у кожному домі чи на балконі. М'ясо готують "асадори" – найстарші чоловіки у сім'ї, які знають, як зробити з яловичого ребра справжнє свято смаку.

Цікаво Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Рецепт асадо

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Нові кулінарні вершини / Фото Pexels

Інгредієнти

для асадо:

2 кілогами яловичих ребер (м'ясо повинне бути жирним);

сіль;

для соусу чімічуррі:

100 мілілітрів оливкової олії;

50 мілілітрів яблучного оцту;

30 мілілітрів чорного бальзаміку;

великий пучок петрушки;

великий пучок кінзи;

6 зубчиків часнику;

1 гострий перець;

1 болгарський перець;

3 – 4 гілочки орегано;

3 – 4 скибочки в'ялених томатів;

сік одного лимону.

Приготування

Головний секрет асадо: не тримати м'ясо у маринаді, а розкрити його власний смак. Якщо дозволяє розмір грилю чи сітки, найкраще готувати м'ясо цілісним шматком, якщо ні – порізати на шматки, щоб у кожному була хоча б одна кістка. Жаримо м'ясо на грилі до утворення скоринки. Солити м'ясо потрібно лише після того, як зняли з вогню – страва має максимально розкрити свій смак. Асадо треба часто перевертати, щоб м'ясо смажилося рівномірно. Коли асадо вже буде близьким до завершення, готуємо соус: змішуємо оливкову олію, яблучний оцет та бальзамік. Кладемо у ступку часник, листки орегано, нарізаний та почищений від насіння гострий перець та перетираємо все до стану каші. Перекладаємо все у ємність до рідких інгредієнтів. Дрібно шинкуємо зелень, в'ялені томати та болгарський перець. Все змішуємо та солимо. Нарізаємо м'ясо на порційні шматки та поливаємо соусом.

Смачного!