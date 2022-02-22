Асадо – особлива страва для Аргентини. У цій країні гриль є майже у кожному домі чи на балконі. М'ясо готують "асадори" – найстарші чоловіки у сім'ї, які знають, як зробити з яловичого ребра справжнє свято смаку.
Цікаво Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою
Рецепт асадо
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Нові кулінарні вершини / Фото Pexels
Інгредієнти
для асадо:
- 2 кілогами яловичих ребер (м'ясо повинне бути жирним);
- сіль;
для соусу чімічуррі:
- 100 мілілітрів оливкової олії;
- 50 мілілітрів яблучного оцту;
- 30 мілілітрів чорного бальзаміку;
- великий пучок петрушки;
- великий пучок кінзи;
- 6 зубчиків часнику;
- 1 гострий перець;
- 1 болгарський перець;
- 3 – 4 гілочки орегано;
- 3 – 4 скибочки в'ялених томатів;
- сік одного лимону.
Приготування
- Головний секрет асадо: не тримати м'ясо у маринаді, а розкрити його власний смак.
- Якщо дозволяє розмір грилю чи сітки, найкраще готувати м'ясо цілісним шматком, якщо ні – порізати на шматки, щоб у кожному була хоча б одна кістка.
- Жаримо м'ясо на грилі до утворення скоринки. Солити м'ясо потрібно лише після того, як зняли з вогню – страва має максимально розкрити свій смак. Асадо треба часто перевертати, щоб м'ясо смажилося рівномірно.
- Коли асадо вже буде близьким до завершення, готуємо соус: змішуємо оливкову олію, яблучний оцет та бальзамік.
- Кладемо у ступку часник, листки орегано, нарізаний та почищений від насіння гострий перець та перетираємо все до стану каші.
- Перекладаємо все у ємність до рідких інгредієнтів. Дрібно шинкуємо зелень, в'ялені томати та болгарський перець. Все змішуємо та солимо.
- Нарізаємо м'ясо на порційні шматки та поливаємо соусом.
Смачного!