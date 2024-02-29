Відбивні "Ведмежа лапа": потіште рідних надзвичайною стравою
29 лютого 2024, 23:39Читать новость на русском
Джерело:Shuba
"Ведмежа лапа" традиційно готується з картоплею. Тому ці відбивні є повноцінною стравою для обіду чи вечері.
Доповнити їх може хіба салат. Спробуйте приготувати цю смачну страву – ви здивуєтеся.
Варто спробувати Як приготувати смачну страву, якщо в холодильнику замало продуктів: простий рецепт з картоплі
Рецепт відбивних "Ведмежа лапа"
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів свинини;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка сметани;
– 4 картоплини;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю почистьте, натріть та вичавіть зайву рідину.
- Додайте сметану, борошно, яйця, сіль, перець і перемішайте.
- Свинину наріжте на шматки та відбийте. Посоліть і поперчіть.
- Кожен шматок загорніть в картопляну масу.
- Смажте на добре розігрітій олії впродовж 3 – 4 хвилин з кожного боку під кришкою.
- Готові відбивні викладайте на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.