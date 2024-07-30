Обов'язково слід спочатку замаринувати: готуємо ідеальні відбивні

30 липня 2024, 10:17
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Джерело:

Pysznosci

Відбивні перед смаженням слід натерти маринадом. Вони будуть смакувати як із найдорожчого ресторану.

Завдяки цьому маринаду відбивні будуть ароматними, м’якими та, головне, надзвичайно смачними. Вони чудово смакують з молодою картоплею та капустою. Ви також можете подати їх з салатом з огірків або овочами, приготованими на пару.

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Відбивні з особливим маринадом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів свинячої корейки;
– 1 чайна ложка кмину;
– половина чайної ложки гранульованого часнику;
– 2 – 3 зерна запашного перцю;
– половина чайної ложки перцю;
– 1 чайна ложка розмарину;
– 2 лаврових листки;
– сіль до смаку;
– олія або сало для смаження;
– 1 – 2 яйця;
– панірувальні сухарі.

Приготування:

  1. Кмин і запашний перець необхідно розтерти в ступці.
  2. Потім додайте решту інгредієнтів маринаду, опустивши лавровий лист, і перемішайте.
  3. М'ясо наріжте на порційні шматки та ретельно відбийте.
  4. Кожен шматок натріть приготованим маринадом і покладіть між шматочками м'яса лавровий лист.
  5. Перекладіть м'ясо на блюдо, накрийте кришкою і поставте в холодильник приблизно на годину.
  6. За 30 хвилин до смаження вийміть м’ясо, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.
  7. Запаніруйте котлети, обсмажте в розігрітому жирі до золотистої скоринки та подавайте з молодою картоплею та улюбленими добавками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська