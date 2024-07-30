Обов'язково слід спочатку замаринувати: готуємо ідеальні відбивні

Відбивні перед смаженням слід натерти маринадом. Вони будуть смакувати як із найдорожчого ресторану.

Завдяки цьому маринаду відбивні будуть ароматними, м’якими та, головне, надзвичайно смачними. Вони чудово смакують з молодою картоплею та капустою. Ви також можете подати їх з салатом з огірків або овочами, приготованими на пару.

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Відбивні з особливим маринадом

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів свинячої корейки;– 1 чайна ложка кмину;– половина чайної ложки гранульованого часнику;– 2 – 3 зерна запашного перцю;– половина чайної ложки перцю;– 1 чайна ложка розмарину;– 2 лаврових листки;– сіль до смаку;– олія або сало для смаження;– 1 – 2 яйця;– панірувальні сухарі.

Приготування:

Кмин і запашний перець необхідно розтерти в ступці. Потім додайте решту інгредієнтів маринаду, опустивши лавровий лист, і перемішайте. М'ясо наріжте на порційні шматки та ретельно відбийте. Кожен шматок натріть приготованим маринадом і покладіть між шматочками м'яса лавровий лист. Перекладіть м'ясо на блюдо, накрийте кришкою і поставте в холодильник приблизно на годину. За 30 хвилин до смаження вийміть м’ясо, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Запаніруйте котлети, обсмажте в розігрітому жирі до золотистої скоринки та подавайте з молодою картоплею та улюбленими добавками.

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