Один інгредієнт змінить все: оригінальний рецепт улюбленого вінегрету на Новий рік

Вінегрет – це один з найбільш улюблених салатів українців з коренеплодів. Найчастіше його готують в холодні місяці, коли сезон свіжих овочів вже минув, а буряк, морква та картопля досі є доступними.

Попри свою простоту, вінегрет може чудово прикрасити святковий стіл. Цьогоріч можете спробувати приготувати не класичний салат, а із заправою на основі гірчиці, олії та винного оцту.

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Вінегрет із заправкою: покроковий рецепт

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

– 2 відварених картоплини;– 1 велика відварена морква;– 2 відварених буряки;– 1 столова ложка американської гірчиці;– 1 столова ложка винного оцту;– 4 столові ложки оливкової олії;– 250 грамів білої консервованої квасолі;– 2 чайні ложки суміші трав;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Почистьте від шкірки відварену велику морквину та 2 картоплі. Наріжте їх великими кубиками. Відварений буряк також очистьте та наріжте. З бляшанки консервованої квасолі злийте рідину та висипте її у велику миску. Викладіть у миску 1 столову ложку американської гірчиці та тонкою цівкою влийте 4 столові ложки оливкової олії, перемішуючи віничком. Додайте 1 столову ложку винного оцту, дрібку солі та ще раз ретельно перемішайте. Перекладіть у миску до квасолі всі нарізані овочі та додайте 2 чайні ложки суміші сухих трав. Заправте вінегрет соусом та перемішайте. Скуштуйте та додайте солі й перцю до смаку, якщо потрібно.