Один інгредієнт змінить все: оригінальний рецепт улюбленого вінегрету на Новий рік

7 грудня 2023, 20:53
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Джерело:

Євген Клопотенко

Вінегрет – це один з найбільш улюблених салатів українців з коренеплодів. Найчастіше його готують в холодні місяці, коли сезон свіжих овочів вже минув, а буряк, морква та картопля досі є доступними.

Попри свою простоту, вінегрет може чудово прикрасити святковий стіл. Цьогоріч можете спробувати приготувати не класичний салат, а із заправою на основі гірчиці, олії та винного оцту.

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Вінегрет із заправкою: покроковий рецепт

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 відварених картоплини;
– 1 велика відварена морква;
– 2 відварених буряки;
– 1 столова ложка американської гірчиці;
– 1 столова ложка винного оцту;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 250 грамів білої консервованої квасолі;
– 2 чайні ложки суміші трав;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте від шкірки відварену велику морквину та 2 картоплі. Наріжте їх великими кубиками.
  2. Відварений буряк також очистьте та наріжте. З бляшанки консервованої квасолі злийте рідину та висипте її у велику миску.
  3. Викладіть у миску 1 столову ложку американської гірчиці та тонкою цівкою влийте 4 столові ложки оливкової олії, перемішуючи віничком. Додайте 1 столову ложку винного оцту, дрібку солі та ще раз ретельно перемішайте.
  4. Перекладіть у миску до квасолі всі нарізані овочі та додайте 2 чайні ложки суміші сухих трав.
  5. Заправте вінегрет соусом та перемішайте. Скуштуйте та додайте солі й перцю до смаку, якщо потрібно.
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Автор: Ольга Котів