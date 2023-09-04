Як приготувати домашнє вино з малини: давній український рецепт

4 вересня 2023, 14:29
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Джерело:

Філіжанка кави

Вино один із найдавніших напоїв, який так полюбляють мільйони по цілому світу. Цей легкий алкогольний напій з легкістю можна приготувати вдома, якщо є рецепт та трішки натхнення.

Домашнє малинове вино – відмінний варіант для сімейного застілля. Його легко готувати, а смак – неперевершений, напівсолодкий.

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До складу малинового вина не входять додані дріжджі, тільки ті, які вже є на ягодах. Тому малину в жодному разі не можна мити перед приготуванням.

Рецепт вина з малини

  • Час: 3 тижні
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 літри свіжої малини;
 – 700 грамів цукру;
 – 2 літри води.

Приготування:

  • Малину перебираємо від листочків і сміття, ягоди перекладаємо в чистий посуд. Свіжу малину не миємо, щоб зберегти дикі дріжджі, необхідні для природного бродіння.
  • Малину перетираємо дерев'яною ложкою. Перетерту малину залишаємо, готуємо сироп з цукром.
  • Змішуємо цукор з водою і варимо сироп протягом 5 хвилин з моменту закипання на середньому вогні. Знімаємо з плити, охолоджуємо.
  • Після цього перекладаємо ягідне пюре в скляний посуд або скляну 3 літрову банку, заливаємо малину остиглим цукровим сиропом.
  • На банку з малиною одягаємо зверху кришку з водяним затвором або гумову рукавичку. Залишаємо малинове вино в теплі для бродіння приблизно на два тижні.
  • Після завершення бродіння проціджуємо вино з малини через марлю в чисту банку, не зачіпаючи осад. Закриваємо банку з вином щільною кришкою, ставимо в прохолодне місце приблизно на тиждень.
  • Потім знову знімаємо вино з осаду, проціджуємо, розливаємо по пляшках.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак