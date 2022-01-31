Сіль – це мінерал, який надає особливий смак всьому, у що ми його додаємо. Без солоних відтінків смак страв буде дещо прісним та не таким яскравим.

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Для того, щоб досягнути нового рівня кулінарного мистецтва, потрібно мати на кухні декілька видів солі та знати, коли краще застосовувати кожен з них.

Кухонна

Сіль, яка знайома кожному з нас ще з дитинства. Вона є на кухні у кожної господині. Зазвичай її додають до всього – це універсальний компонент, який завжди буде доречним. Щоправда, варто бути обережним із йодованою сіллю – не всім подобається її смак, хоча в корисності йоду переконуати когось навряд чи доведеться.

Особливі акценти / Фото Pixabay

Кошерна

Це очищена сіль, її кристали більші, аніж у звичайної солі. Зазвичай її найкраще використовувати при приготуванні м'яса. Особливо вона доречна при засолюванні м'ясної продукції.

Морська

Сіль з морської води має багато корисних властивостей. Логічно, що ї найкраще поєднувати із салатами та морепродуктами. Також вона чудово підкреслить рибні страви. В інших випадках краще розглянути щось ще – її специфічний смак може перебити інші відтінки.

Гімалайська (рожева)

Сіль, яка стала відома завдяки своєму кольору, видобувають у Пакистані, у районі Пенджаб. Цікавий колір спровокований слідами оксиду заліза, але в загальному ця сіль має ті ж самі властивості, що й звичайна кухонна. Якщо ви вирішили засолити м'ясо або рибу – вона стане чудовою опцією для цього.

Особливий смак / Фото Pixabay

Сванська

Суміш звичайної солі та трав з Сванетії – високогірного регіону Грузії. Рецепт виник тоді, коли сіль була у дефіциті. Щоб збільшити об'єми цінного продукту, грузини колись придумали додати до нього різних трав. Якщо ви готуєте супи, соуси або маринади – найкраще зупинити свій вибір саме на цій солі.