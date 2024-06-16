Вишня в шоколаді: готуємо ідеальне варення, яке сподобається кожному
16 червня 2024, 16:12Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Вишневе варення смачне саме по собі. Однак воно стане ще кращим, якщо додати туди какао.
Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Таке варення точно вразить ваших близьких.
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Вишня в шоколаді
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 10
– 1,5 кілограма вишень;
– 1 кілограм цукру;
– 3 столові ложки какао;
– 40 грамів пектину;
– 15 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- Вишні помийте, переберіть, приберіть кісточки та плодоніжки. Покладіть плоди у каструлю і подрібніть до стану пюре занурювальним блендером. Додайте цукор і перемішайте.
- Проваріть і доведіть до кипіння тричі. Перший раз доведіть до кипіння на повільному або середньому вогні. Варення має прокипіти 5 хвилин. Потім зніміть його з вогню і лишіть до повного остигання на 8 – 10 годин. Далі поставте на вогонь вдруге. Повторіть те ж саме ще раз.
- Коли вишневе варення буде проварюватись втретє, в окремій сухій мисці змішайте пектин з просіяним какао-порошком. Додайте невелику кількість сиропу з каструлі та все добре вимішайте до однорідності. Готову суміш вилийте в каструлю з вишневим варенням. Додайте ванільний цукор і перемішайте.
- Дайте варенню закипіти і з моменту закипання прокип'ятіть 5 хвилин. Потім одразу розлийте по стерилізованих банках, закатайте, переверніть і вкутайте до повного остигання. Для зберігання приберіть в темне прохолодне місце.