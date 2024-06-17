Вишневий джем без загусників: приготуйте найсмачніше варення у вашому житті

17 червня 2024, 12:55
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Джерело:

Shuba

Вишневий джем – ідеальне доповнення до млинців, випічки та навіть морозива. Спробуйте приготувати його самотужки.

У цьому рецепті немає загусників. Попри це, джем не буде рідким.

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Вишневий джем

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм вишень;
– 350 грамів яблук;
– 800 грамів цукру;
– 2 грами лимонної кислоти;
– 0,5 чайної ложки кориці.

Приготування:

  1. Переберіть та помийте вишні. Вийміть з них кісточки.
  2. Яблука почистьте, приберіть серцевину та натріть.
  3. Вишні та яблука перебийте блендером до бажаної консистенції.
  4. Змішайте суміш з цукром. Додайте розчинену у столовій ложці води лимонну кислоту.
  5. Доведіть масу до кипіння на сильному вогні, після чого зменште вогонь до середнього. Варіть джем, помішуючи, 15 хвилин. Далі додайте корицю та варіть ще 10 – 15 хвилин або до потрібної густини.
  6. Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками. Залиште остигати за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному місці.

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Автор: Ольга Котів