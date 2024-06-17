Вишневий джем без загусників: приготуйте найсмачніше варення у вашому житті
17 червня 2024, 12:55Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Вишневий джем – ідеальне доповнення до млинців, випічки та навіть морозива. Спробуйте приготувати його самотужки.
У цьому рецепті немає загусників. Попри це, джем не буде рідким.
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Вишневий джем
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм вишень;
– 350 грамів яблук;
– 800 грамів цукру;
– 2 грами лимонної кислоти;
– 0,5 чайної ложки кориці.
Приготування:
- Переберіть та помийте вишні. Вийміть з них кісточки.
- Яблука почистьте, приберіть серцевину та натріть.
- Вишні та яблука перебийте блендером до бажаної консистенції.
- Змішайте суміш з цукром. Додайте розчинену у столовій ложці води лимонну кислоту.
- Доведіть масу до кипіння на сильному вогні, після чого зменште вогонь до середнього. Варіть джем, помішуючи, 15 хвилин. Далі додайте корицю та варіть ще 10 – 15 хвилин або до потрібної густини.
- Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками. Залиште остигати за кімнатної температури. Зберігайте у прохолодному місці.