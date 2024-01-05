Старовинна страва, яка має бути на вашому столі на Йордан: як швидко приготувати вишневий кисіль

5 січня 2024, 12:45
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Джерело:

obozrevatel

Це особливий та солодкий десерт. Він готується зі свіжих або морожених вишень з додаванням цукру і крохмалю.

Приготувати вишневий кисіль дуже просто. Скористайтеся простим рецептом, щоб зварити смачний і густий десерт для всієї родини.

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Рецепт вишневого киселю

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 столові ложки крохмалю;
– 150 – 200 грамів замороженої вишні;
– 850 мілілітрів води;
– 150 грамів цукру.

Приготування:

  1. Поставте каструлю з водою на середній вогонь і дочекайтеся коли вона стане теплою.
  2. Всипте вишню.
  3. Додайте цукор і все ретельно перемішайте.
  4. Доведіть напій до кипіння під закритою кришкою.
  5. У холодній воді (100 мілілітрів) розведіть крохмаль.
  6. Як тільки компот закипів, додайте тоненькою цівкою розведений крохмаль.
  7. Обов'язково безперервно помішуйте.
  8. Варіть кисіль до закипання і вимкніть вогонь.
  9. Обов'язково помішуйте кисіль, інакше він пригорить.
  10. Вишневий кисіль із крохмалем готовий.
  11. Розлийте по красивих келихах і пригощайте рідних.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська