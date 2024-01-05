Старовинна страва, яка має бути на вашому столі на Йордан: як швидко приготувати вишневий кисіль
5 січня 2024, 12:45Читать новость на русском
Джерело:obozrevatel
Це особливий та солодкий десерт. Він готується зі свіжих або морожених вишень з додаванням цукру і крохмалю.
Приготувати вишневий кисіль дуже просто. Скористайтеся простим рецептом, щоб зварити смачний і густий десерт для всієї родини.
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Рецепт вишневого киселю
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 3 – 4 столові ложки крохмалю;
– 150 – 200 грамів замороженої вишні;
– 850 мілілітрів води;
– 150 грамів цукру.
Приготування:
- Поставте каструлю з водою на середній вогонь і дочекайтеся коли вона стане теплою.
- Всипте вишню.
- Додайте цукор і все ретельно перемішайте.
- Доведіть напій до кипіння під закритою кришкою.
- У холодній воді (100 мілілітрів) розведіть крохмаль.
- Як тільки компот закипів, додайте тоненькою цівкою розведений крохмаль.
- Обов'язково безперервно помішуйте.
- Варіть кисіль до закипання і вимкніть вогонь.
- Обов'язково помішуйте кисіль, інакше він пригорить.
- Вишневий кисіль із крохмалем готовий.
- Розлийте по красивих келихах і пригощайте рідних.