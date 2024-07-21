Ваші гості будуть в захваті: готуємо фантастичний вишневий лікер
21 липня 2024, 21:57Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Вишневий лікер цілком можна приготувати вдома. Він буде смачним та дуже ароматним.
За цим рецептом напій вийде п'янким та солодким. Він точно сподобається вашим близьким.
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Вишневий лікер
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 10
– 1 кілограм вишень;
– 300 грамів вишневого листя;
– 1 літр горілки;
– 1 кілограм цукру;
– сік 1 лимона або 2 чайні ложки лимонної кислоти;
– 1,5 літра води.
Дивіться, як приготувати домашній вишневий лікер: відео
Приготування:
- Вишні та листя залийте водою і варіть після закипання 10 хвилин.
- Процідіть, додайте цукор і лимонний сік. Знову доведіть до кипіння. За бажанням можете додати корицю та мускатний горіх.
- Влийте до сиропу горілку і доведіть до кипіння. Проваріть 2 – 3 хвилини після закипання і розлийте в пляшки. На виході ви отримаєте приблизно 3 літри лікеру.